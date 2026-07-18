Fast Food mit Folgen: Kunden kämpfen mit explosionsartigem Durchfall

Washington (USA) - Fast-Food-Genuss mit Folgen! Mehrere Menschen klagten nach einem Besuch bei Taco Bell in den USA über explosionsartigen Durchfall.

Geraspelter Eisbergsalat von Taco Bell soll den Parasitenausbruch ausgelöst haben. (Symbolbild) © Julia Kilian/dpa

Auslöser der Erkrankungen ist der Parasit Cyclospora cayetanensis. Er befällt den Dünndarm und verursacht dadurch starken, wässrigen Durchfall, der häufig plötzlich und heftig einsetzt.

Nach Angaben der US-Lebensmittelbehörde FDA soll geraspelter Eisbergsalat, der in Filialen der Fast-Food-Kette Taco Bell serviert wurde, den Parasiten-Ausbruch entsprechend ausgelöst zu haben.

Ob tatsächlich alle gemeldeten Erkrankungen auf den Verzehr des Salats zurückzuführen sind, ist derzeit jedoch noch unklar.

Der Zulieferer Taylor Fresh Foods teilte mit, dass Untersuchungen auf einen bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb als mögliche Quelle der Verunreinigung hindeuten.

Die genaue Ursache des Ausbruchs wird weiterhin von den Behörden untersucht.