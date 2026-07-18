Fast Food mit Folgen: Kunden kämpfen mit explosionsartigem Durchfall
Washington (USA) - Fast-Food-Genuss mit Folgen! Mehrere Menschen klagten nach einem Besuch bei Taco Bell in den USA über explosionsartigen Durchfall.
Auslöser der Erkrankungen ist der Parasit Cyclospora cayetanensis. Er befällt den Dünndarm und verursacht dadurch starken, wässrigen Durchfall, der häufig plötzlich und heftig einsetzt.
Nach Angaben der US-Lebensmittelbehörde FDA soll geraspelter Eisbergsalat, der in Filialen der Fast-Food-Kette Taco Bell serviert wurde, den Parasiten-Ausbruch entsprechend ausgelöst zu haben.
Ob tatsächlich alle gemeldeten Erkrankungen auf den Verzehr des Salats zurückzuführen sind, ist derzeit jedoch noch unklar.
Der Zulieferer Taylor Fresh Foods teilte mit, dass Untersuchungen auf einen bestimmten landwirtschaftlichen Betrieb als mögliche Quelle der Verunreinigung hindeuten.
Die genaue Ursache des Ausbruchs wird weiterhin von den Behörden untersucht.
Mehrere tausend Fälle
Wie CBS berichtet, wurden mehrere Tausende Erkrankungen aus 34 US-Bundesstaaten gemeldet.
Als Schwerpunkt des Ausbruchs gilt der Bundesstaat Michigan, wo Berichten zufolge mehr als 5000 Fälle registriert wurden. Mehrere Betroffene mussten im Krankenhaus behandelt werden.
Der Erreger wird in der Regel nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Stattdessen erfolgt die Ansteckung meist über Lebensmittel oder Wasser, die mit Fäkalien verunreinigt sind.
Taco Bell hat inzwischen Konsequenzen gezogen. Das Unternehmen kündigte an, vorerst keinen Salat mehr zu verwenden, der von dem betroffenen Lieferanten beziehungsweise aus den entsprechenden Anbaugebieten in Mexiko stammt.
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