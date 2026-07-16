Mega Fail beim Stangentanz: Frau setzt mehrere Wohnungen unter Wasser
Houston (Texas/USA) - Aus einem harmlosen Fitness-Workout wurde binnen Sekunden ein kostspieliger Albtraum: Eine Frau wollte zu Hause an ihrer Poledance-Stange trainieren - doch dann traf sie die Sprinkleranlage und setzte nicht nur ihre, sondern auch die darunterliegende Wohnung unter Wasser.
Die US-Amerikanerin Asha Gilbert filmte sich am 6. Juli beim Training in ihrem Wohnzimmer. Kaum begann sie mit einer Drehung an der Poledance-Stange, rutschte diese aus ihrer Verankerung und schlug gegen einen Sprinkler.
Sofort schoss Wasser in die Wohnung und überflutete die Räume.
"Ich war sofort geschockt, weil ich dachte: 'Oh mein Gott, das darf mir nicht passieren'", erklärte Gilbert später gegenüber KTRK-TV.
Der Wasserschaden war erheblich: Große Teile der Einrichtung wurden unbrauchbar. Gilbert musste ihre Wohnung verlassen und in eine andere Unterkunft umziehen.
Auch die Nachbarwohnung unter ihr blieb nicht verschont. Glück im Unglück: Die betroffene Nachbarin reagierte verständnisvoll auf den Vorfall.
Wie konnte es zu dem Unfall kommen?
Die Poledance-Stange war Gilbert erst wenige Tage zuvor geschenkt worden. Gemeinsam mit einer Freundin baute sie sie auf - allerdings ohne die Stange fest an der Decke zu verankern.
Stattdessen hielt die Konstruktion lediglich durch den Druck zwischen Boden und Decke. Dass sie ausgerechnet einen Sprinkler treffen könnte, hatte niemand bedacht.
Das Video des Vorfalls verbreitete sich rasch und erreichte Hunderttausende Aufrufe in den sozialen Netzwerken. Trotz der unfreiwilligen Aufmerksamkeit betont Gilbert, dass Poledance oft unterschätzt werde. Für sie sei es ein anspruchsvolles Ganzkörpertraining, das viel Kraft und Körperbeherrschung erfordere.
Nach diesem Erlebnis ist für sie allerdings klar: Poledance in der eigenen Wohnung hat sich vorerst erledigt.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/ashac.gilbert