Mega Fail beim Stangentanz: Frau setzt mehrere Wohnungen unter Wasser

Houston (Texas/USA) - Aus einem harmlosen Fitness-Workout wurde binnen Sekunden ein kostspieliger Albtraum: Eine Frau wollte zu Hause an ihrer Poledance-Stange trainieren - doch dann traf sie die Sprinkleranlage und setzte nicht nur ihre, sondern auch die darunterliegende Wohnung unter Wasser.

Die Stange löste sich plötzlich von der Decke und traf ausgerechnet den Wassersprinkler. © Montage: Screenshot/Instagram/ashac.gilbert

Die US-Amerikanerin Asha Gilbert filmte sich am 6. Juli beim Training in ihrem Wohnzimmer. Kaum begann sie mit einer Drehung an der Poledance-Stange, rutschte diese aus ihrer Verankerung und schlug gegen einen Sprinkler.

Sofort schoss Wasser in die Wohnung und überflutete die Räume.

"Ich war sofort geschockt, weil ich dachte: 'Oh mein Gott, das darf mir nicht passieren'", erklärte Gilbert später gegenüber KTRK-TV.

Der Wasserschaden war erheblich: Große Teile der Einrichtung wurden unbrauchbar. Gilbert musste ihre Wohnung verlassen und in eine andere Unterkunft umziehen.

Auch die Nachbarwohnung unter ihr blieb nicht verschont. Glück im Unglück: Die betroffene Nachbarin reagierte verständnisvoll auf den Vorfall.