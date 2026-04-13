Flammen-Hölle im Elternhaus: Mädchen (12) wird zur Lebensretterin

Richmond Hill (Georgia/USA) - Erschreckende Szenen im US-Bundesstaat Georgia: Ein Einfamilienhaus stand lichterloh in Flammen, dichter Rauch stieg auf – mittendrin befanden sich noch zwei Jugendliche, die nichts von der Gefahr ahnten. Doch dann kam Macy (12) nach Hause und wurde in wenigen Sekunden zur Heldin.

Als Macy (12) von der Schule kam, musste sie erschreckend feststellen, dass in ihrem Zuhause ein Feuer ausgebrochen war. © Screenshot/GoFundMe/Support Our Family After the House Fire

Als das Mädchen nach der Schule ihr Haus erreichte, traute sie ihren Augen kaum: Das Gebäude brannte. Doch statt in Panik zu verfallen, reagierte sie sofort, wie WCJL berichtet.

Ihre beiden älteren Brüder waren noch im Haus: Der eine schlief, der andere war unter der Dusche. Beide hatten keine Ahnung, dass sie in Lebensgefahr waren.

Ohne zu zögern, lief Macy zur Haustür. "Raus hier! Das Haus brennt! Das Haus brennt!", schrie sie, so laut sie konnte.

Diese Sekunden waren entscheidend. Der 14-jährige Bruder wurde aus dem Schlaf gerissen, auch der ältere Bruder hörte die Schreie. Beide schafften es rechtzeitig ins Freie – nur Momente, bevor sich das Feuer weiter ausbreitete.

Doch damit war die dramatische Rettungsaktion noch nicht vorbei: Einer der Brüder fasste einen riskanten Entschluss und rannte zurück in das brennende Haus. Sein Ziel war der Familienhund.

Im dichten Rauch fand er das verängstigte Tier unter einem Bett, packte es und trug es nach draußen. Auch der Vierbeiner überlebte. Wie durch ein Wunder kamen alle Familienmitglieder unverletzt davon.