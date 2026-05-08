Mann trinkt sechs Monate kein Alkohol: So krass hat er sich optisch verändert

Los Angeles (USA) - Noch vor einigen Monaten machte Franky Bernstein eine schwierige Zeit durch. Er quälte sich mit dunklen Gedanken und trank täglich Alkohol. Doch eine frohe Botschaft veranlasste ihn, seinen Lebensstil komplett zu ändern. Inzwischen verzichtet der US-Amerikaner seit sechs Monaten auf Alkohol und seine körperliche Veränderung ist mehr als beeindruckend.

Nicht mehr wiederzuerkennen: Franky Bernstein veränderte sich innerhalb von sechs Monaten drastisch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/frankybernstein

Als Frankys Schwester ihm verkündete, schwanger zu sein, legte sich in seinem Kopf ein Schalter um. Die Baby-News waren für ihn ein Grund, endlich sein Leben wieder in die rechte Bahn zu lenken, wie er in einem Instagram-Beitrag schreibt.

Vom Alkohol wegzukommen, war alles andere als leicht. Er war für Franky zu einem stetigen Begleiter geworden, vor allem da er durch gesellschaftliche Veranstaltungen, die er in seiner jüdischen Gemeinde organisiert, immer wieder zu einem Glas Wein griff, wie er gegenüber "People" erzählt.

Franky entschied sich eigenständig in den Entzug zu gehen - die beste Entscheidung seines Lebens, wie er selbst sagt. Sechs Monate sind seit seinem Verzicht auf Alkohol inzwischen vergangen. Auf seinem Instagram-Account postete der US-Amerikaner nun ein Vorher-Nachher-Video, das seine optische Transformation festhält.

Die Vorher-Aufnahmen zeigen Franky mit lang gewachsenen Haaren und ungepflegtem Bart. Dazu zeigt er sich oben ohne und legt dabei seinen kugelrunden Bauch frei.