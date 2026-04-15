Frau attackiert Dreijährigen mit Messer, dann fallen Schüsse
Omaha (Nebraska/USA) - Blutige Szenen vor einem Walmart im US-Bundesstaat Nebraska: Eine mit Messer bewaffnete Frau entführt ein Kleinkind, wenig später fallen Schüsse.
Nach Angaben des Omaha Police Department begann alles am Dienstagmorgen gegen 9.13 Uhr mit einem Notruf aus dem Walmart. Zunächst war die Lage unklar, doch kurz darauf meldete ein weiterer Anrufer eine Frau mit einem "großen Küchenmesser" und einem kleinen Kind.
Als zwei Streifenbeamte eintrafen, bot sich ihnen ein dramatisches Bild: Die 31-Jährige stand auf dem Parkplatz neben einem Einkaufswagen, in dem sich der Junge befand. Sie bedrohte das Kind mehrfach mit dem Messer und ignorierte wiederholte Aufforderungen der Polizei, die Waffe fallen zu lassen.
Dann eskalierte die Situation endgültig. Die Frau verletzte das Kind mit dem Messer - in diesem Moment eröffneten die Beamten das Feuer und trafen sie tödlich. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb sie noch am Tatort.
Der Junge wurde von seiner Begleitperson und einem Zeugen aus dem Einkaufswagen gezogen und erstversorgt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.
Laut Polizei sind seine Verletzungen zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich.
Behörden prüfen jetzt den tödlichen Einsatz
Ermittlungen ergaben später, dass die Frau das Messer zuvor im Laden gestohlen hatte.
Auf Überwachungsvideos ist zu sehen, wie sie das Kind und dessen Begleitung im Geschäft bedroht und sie schließlich nach draußen zwingt.
Die Polizei traf nur wenige Augenblicke nach Verlassen des Gebäudes ein.
"Die Beamten haben professionell und entschlossen gehandelt, um einzugreifen und das Leben eines Kindes zu retten", erklärte Todd Schmaderer, Polizeichef von Omaha.
Auch Omahas Bürgermeister dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles Eingreifen, das eine noch größere Tragödie verhindert habe.
Der Vorfall wird nun weiter untersucht. Die beteiligten Polizisten wurden vorübergehend vom Dienst freigestellt, wie es in solchen Fällen üblich ist.
Titelfoto: Montage: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshot/Facebook/Omaha Police Department