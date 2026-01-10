Frau isst Burger mit Zwiebeln und Senf: Was sie danach rausfindet, macht sie sprachlos
USA - Kaitlyn Duport wollte ihrer Mama eigentlich nur ein Video schicken, wie sie gerade einen Burger isst. Doch irgendwas war anders als sonst. Ihre Mutter wusste deswegen sofort: Die 25-Jährige musste schwanger sein!
Die junge Amerikanerin aus dem US-Bundesstaat Texas schickt ihrer Mama immer wieder kleine Videos via Snapchat aus ihrem Leben. So auch vor mehreren Monaten.
"Mama, du wärst so stolz auf mich. Da sind Zwiebeln drin und Senf! Rohe Zwiebeln! Ich habe sie plötzlich einfach so gemocht. Verrückt", kommentierte sie selbst das Video, das sie beim Essen eines Burgers zeigt.
Dabei fand die 25-Jährige beide Lebensmittel vorher überhaupt nicht lecker. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie aber noch keine Ahnung, was mit ihr wirklich los war.
Gegenüber "Newsweek" erzählte Kaitlyn nun, dass ihre Mutter sie am nächsten Tag angerufen habe und scherzte, dass sie schwanger sei. "Ich lachte nur und sagte: 'Ja, klar!'" Doch tatsächlich machte sie eine Woche später einen Schwangerschaftstest, der positiv ausfiel.
Offenbar hatte die damals 24-Jährige Schwangerschaftsgelüste, erfreute sich plötzlich an Lebensmitteln, die vorher unvorstellbar waren.
Kaitlyn wollte ihrer Mutter nur ein Video ihres Burgers senden
Vielen Frauen geht es in der Schwangerschaft ähnlich
"Mein kleiner Junge wird nächsten Monat ein Jahr alt. Ein Segen, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn brauche – und er liebt es, von Mamas Burgern zu naschen!", erzählte Kaitlyn.
Ihr Video, das sie auf TikTok postete, ging seitdem viral. In Dutzenden Kommentaren schreiben Userinnen, dass es ihnen während der Schwangerschaft ähnlich ging.
Wissenschaftlich gibt es noch keine wirkliche Erklärung für Schwangerschaftsgelüste. Die hormonellen Veränderungen allerdings können dazu führen, dass sich Geruchs- und Geschmackssinn verändern.
Auch der erhöhte Nährstoffbedarf des Körpers für die Entwicklung des Babys könnte eine Rolle spielen.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/Kaitlynduport