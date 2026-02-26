Sex mit totem Reh? Mann blut- und fellbedeckt aufgefunden

Muhlenberg County (USA) - Im US -Bundesstaat Kentucky wurde ein 32-jähriger Mann festgenommen, nachdem er offenbar sexuelle Handlungen an einem Tierkadaver vorgenommen hatte.

Allen Osborne (32) wurde festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. © Muhlenberg County Detention Center

Wie Fox56 berichtet, informierte ein Autofahrer am Samstagabend gegen 19 Uhr die Polizei, nachdem er beobachtet haben soll, wie Allen Osborne sexuelle Handlungen an einem Tier vornahm.

Die alarmierten Beamten trafen den 32-Jährigen wenig später an und nahmen ihn fest.

Nach Angaben der Polizei wurde Osborne mit Blut an Händen und im Gesicht sowie mit Fellresten bedeckt aufgefunden. Neben ihm lag ein totes Reh, außerdem soll seine Hose heruntergelassen gewesen sein.

Berichten zufolge stellten die Beamten beim Umziehen im Gefängnis zudem fest, dass sich Blut an seinen Genitalien befand.