Frau parkt neben einem Autohaus, kurz darauf ist sie spurlos verschwunden

New Bern (North Carolina/USA) - Was ist mit dieser Frau geschehen? Seit über einen Monat fehlt von der 50-jährigen Dana Darlene Ammons jede Spur. Seither suchen die Behörden vergebens nach der US -Amerikanerin.

Dana Darlene Ammons (50) wird seit über einen Monat vermisst. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/City of Havelock Police/North Carolina State Bureau of Investigation﻿

"Ammons wurde zuletzt am 22. Juni 2026 gegen 10.37 Uhr auf einer Videoüberwachung zu Fuß in der Nähe von Caballus Trailers LLC gesehen, gelegen zwischen Havelock und New Bern, N.C. Sie war in Richtung New Bern, N.C. unterwegs", berichtete das zuständige Department auf Facebook.

Kurz zuvor habe sie nach Angaben von NEWSabc12 ihren Wagen auf den Parkplatz eines in der Nähe gelegenen Autohauses geparkt. Anschließend zeichneten Überwachungskameras auf, wie die 50-Jährige das Gelände zu Fuß verließ. Wenig später wurde sie in einem Supermarkt gesichtet - danach verliert sich ihre Spur.

"Es wird angenommen, dass Ammons bei gefährlichen Wetterbedingungen zu Fuß unterwegs ist, was erhebliche Sorgen um ihre Sicherheit aufwirft. Aufgrund des Unwetters und der potenziellen Gefahr, die es darstellt, hat die schnellstmögliche Lokalisierung oberste Priorität", betonte die Polizei und bat um Mithilfe der Bevölkerung.

Für ihre Tochter Katelyn Lane brach nach ihrem Verschwinden eine Welt zusammen. "Ich weiß nicht, ob sie noch lebt", sagte sie gegenüber dem lokalen Fernsehsender. Mehrere Wochen suchten Angehörige vergebens nach der Vermissten. Im Zuge der Ermittlungen veröffentlichte zuständige die Strafverfolgungsbehörde von North Carolina Bilder der Mutter.

Für die Familie sei der Schritt in die Öffentlichkeit der einzig richtige gewesen. "Je öfter ihr Gesicht gezeigt wird, desto mehr Menschen erfahren von ihrem Verschwinden", erklärte eine Angehörige von Ammons.