Diese Liebe geht unter die Haut: Mit über 100 Hai-Tattoos hält Emily den Weltrekord
USA - Als Kind hatte sie Angst vor Haien - heute gehen sie ihr sogar bis unter die Haut: Die Hai-Biologin Emily Morrison hält nun den Weltrekord für die meisten tätowierten Haie auf einem weiblichen Körper!
Alles begann, als Emily gerade einmal acht Jahre alt war. Ihr Vater zeigte ihr damals den Film "Der weiße Hai", der ihr Angst einjagte.
Sie war völlig verängstigt, doch ihr Papa hielt das für Unsinn - also brachte er sie in eine Bibliothek. Dort sollte sie in Büchern einen echten Grund finden, warum sie das Tier hassen sollte.
Doch es kam alles anders, denn die Informationen, die sie über die Meeresbewohner las, faszinierten sie immer mehr.
Heute lebt Emily ihr ganz eigenes Hai-Life! Aus ihrer einstigen Angst ist eine lebenslange Leidenschaft geworden - und schließlich sogar ihr Beruf.
Als Hai-Biologin arbeitet sie mit den Fischen zusammen. Zudem bietet sie an der Küste des US-Bundesstaates Florida verschiedene Fossilien-Tauchausflüge an, bei denen Touristen nach versteinerten Hai- und Megalodon-Zähnen suchen können.
Doch damit nicht genug, denn sie trägt ihre Liebe zu den Tieren nicht nur im Herzen, sondern auch auf der Haut: Ihren Körper zieren über 100 Tattoos der Unterwasserjäger! Damit hält sie nun sogar den Guinness-Weltrekord.
Emily Morrison trägt insgesamt 106 Hai-Tattoos auf ihrem Körper
Die insgesamt 106 Tattoos ziehen sich von ihrem Hals bis zu den Füßen. Ihr erstes Motiv war ein Weißer Hai am unteren Rücken.
Insgesamt sind 71 verschiedene Haie auf ihrem Körper verewigt, außerdem 13 versteinerte Hai-Zähne. Sie selbst nennt sich mittlerweile "Shark Lady".
Jedes Motiv steht für ein Tier, dem sie in freier Wildbahn begegnet ist. Doch fertig ist sie noch lange nicht!
Sie will ihre Sammlung weiter vergrößern, bis sie jede der 58 Hai-Familien auf ihrem Körper verewigt hat. Sieben Familien fehlen ihr noch bis zu diesem Ziel.
Emily erklärte: "Einige meiner Lieblingsarten sind der Weiße Hai, der Zebra-Hai, der Krausenhai, der Weißspitzen-Hochseehai und viele weitere. Wenn du eine Leidenschaft hast, versuche, daraus einen Beruf zu machen - dann wirst du immer glücklich sein!"
Titelfoto: Screenshot/guinnessworldrecords