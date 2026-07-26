Diese Liebe geht unter die Haut: Mit über 100 Hai-Tattoos hält Emily den Weltrekord

USA - Als Kind hatte sie Angst vor Haien - heute gehen sie ihr sogar bis unter die Haut: Die Hai-Biologin Emily Morrison hält nun den Weltrekord für die meisten tätowierten Haie auf einem weiblichen Körper!

Emily Morrison hat ihre Leidenschaft für Haie zum Beruf gemacht. © Screenshot/guinnessworldrecords

Alles begann, als Emily gerade einmal acht Jahre alt war. Ihr Vater zeigte ihr damals den Film "Der weiße Hai", der ihr Angst einjagte.

Sie war völlig verängstigt, doch ihr Papa hielt das für Unsinn - also brachte er sie in eine Bibliothek. Dort sollte sie in Büchern einen echten Grund finden, warum sie das Tier hassen sollte.

Doch es kam alles anders, denn die Informationen, die sie über die Meeresbewohner las, faszinierten sie immer mehr.

Heute lebt Emily ihr ganz eigenes Hai-Life! Aus ihrer einstigen Angst ist eine lebenslange Leidenschaft geworden - und schließlich sogar ihr Beruf.

Als Hai-Biologin arbeitet sie mit den Fischen zusammen. Zudem bietet sie an der Küste des US-Bundesstaates Florida verschiedene Fossilien-Tauchausflüge an, bei denen Touristen nach versteinerten Hai- und Megalodon-Zähnen suchen können.

Doch damit nicht genug, denn sie trägt ihre Liebe zu den Tieren nicht nur im Herzen, sondern auch auf der Haut: Ihren Körper zieren über 100 Tattoos der Unterwasserjäger! Damit hält sie nun sogar den Guinness-Weltrekord.