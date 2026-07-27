Mindestens drei Tote bei Schießerei auf Food-Festival: Besucher rannten um ihr Leben
Seattle (USA) - Bei einer Schießerei auf einem Food-Festival in Seattle wurden am Sonntagabend mindestens drei Menschen getötet und vier weitere verletzt.
Im Seattle Center, wo das beliebte Food-Festival "Bite of Seattle" stattfand, fielen laut Seattle Times gegen 18 Uhr Ortszeit mehrere Schüsse.
Bei der Schießerei kamen drei Menschen ums Leben. Mindestens vier - darunter ein Kleinkind - wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, wie Bürgermeisterin Katie Wilson etwa drei Stunden nach Ausbruch der Schießerei bekannt gab.
Eine 56-jährige Frau befindet sich in kritischem Zustand und wird im Harborview Medical Center operiert. Das zweijährige Kind befindet sich in einem stabilen Zustand.
Ein Besucher berichtete der Zeitung, dass sich die Menschenmassen auf der überfüllten Veranstaltung auf der Flucht vor den Schüssen gegenseitig niedergetrampelt hätten. "Es war einfach das reinste Chaos", sagte er.
Als er zum Tatort zurückkehrte, um Fotos zu machen, sah er nach eigenen Angaben mehrere Schussopfer am Boden liegen sowie eine Leiche, die mit einem gelben Tuch bedeckt war.
Drei Tote und mindestens vier Verletzte durch Schüsse in Seattle
Die Polizei forderte die Anwohner auf, den Bereich rund um das Seattle Center zu meiden, solange die Ermittlungen noch andauern.
"Niemand sollte das Risiko abwägen müssen, erschossen zu werden, bevor er eine Veranstaltung besucht, sich mit Freunden trifft oder seine Stadt erkundet. Unsere vorrangige Aufgabe ist es, trauernde Familien zu unterstützen, uns um die Verletzten zu kümmern und der Öffentlichkeit klare und genaue Informationen zur Verfügung zu stellen", sagte ein Polizeisprecher.
Titelfoto: Lindsey Wasson/AP/dpa