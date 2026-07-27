Mindestens drei Tote bei Schießerei auf Food-Festival: Besucher rannten um ihr Leben

Seattle (USA) - Bei einer Schießerei auf einem Food-Festival in Seattle wurden am Sonntagabend mindestens drei Menschen getötet und vier weitere verletzt.

Beim "Bite of Seattle"-Food-Festival fielen mehrere Schüsse. © Nick Wagner/The Seattle Times/AP/dpa

Im Seattle Center, wo das beliebte Food-Festival "Bite of Seattle" stattfand, fielen laut Seattle Times gegen 18 Uhr Ortszeit mehrere Schüsse.

Bei der Schießerei kamen drei Menschen ums Leben. Mindestens vier - darunter ein Kleinkind - wurden verletzt, teilte die Polizei mit. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, wie Bürgermeisterin Katie Wilson etwa drei Stunden nach Ausbruch der Schießerei bekannt gab.

Eine 56-jährige Frau befindet sich in kritischem Zustand und wird im Harborview Medical Center operiert. Das zweijährige Kind befindet sich in einem stabilen Zustand.

Ein Besucher berichtete der Zeitung, dass sich die Menschenmassen auf der überfüllten Veranstaltung auf der Flucht vor den Schüssen gegenseitig niedergetrampelt hätten. "Es war einfach das reinste Chaos", sagte er.

Als er zum Tatort zurückkehrte, um Fotos zu machen, sah er nach eigenen Angaben mehrere Schussopfer am Boden liegen sowie eine Leiche, die mit einem gelben Tuch bedeckt war.