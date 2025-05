Frau rast mit Auto in CIA-Hauptquartier und wird angeschossen

Langley - Eine Frau wollte mit ihrem Wagen in das Hauptquartier des US-Geheimdienstes "CIA" im Bundesstaat Virginia eindringen. Kurz darauf fielen Schüsse.

Alles in Kürze

Eine Frau wollte mit ihrem Wagen in das Hauptquartier der CIA eindringen. Weit kam sie jedoch nicht. (Symbolbild) © Carolyn Kaster/AP/dpa

Die Fahrerin des Wagens weigerte sich an einem Sicherheitstor an der CIA-Hauptzentrale in Langley anzuhalten, wie der TV-Sender "CBS" berichtete.

Das Sicherheitspersonal eröffnete daraufhin das Feuer und verwundete die Frau am Oberkörper. Nach aktuellem Stand wurde sie durch die Kugeln nicht tödlich verletzt.

Warum die Autofahrerin in die Zentrale der "Central Intelligence Agency" rasen wollte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen von CIA und FBI.

"Das Haupttor der Zentrale ist bis auf Weiteres geschlossen. Bitte nutzen Sie alternative Routen", schrieb die CIA in einem Beitrag auf X.