Wundermittel? Deswegen stellt Frau aus ihrer Muttermilch eine Creme her

Als ihr Kind allerdings weiterhin sensibel auf die Nahrung reagierte, musste sie ihre ganze Milch loswerden. Einen Großteil spendete sie, mit dem Rest wagte sie sich an ein Experiment, nachdem sie über die angeblich entzündungshemmenden Eigenschaften von Muttermilch erfahren hatte.

In der Hoffnung, dass die Empfindlichkeit ihres Kindes weggehen würde, pumpte die US-Amerikanerin trotzdem sechs Monate fleißig weiter ihre Muttermilch ab.

In Deutschland leiden laut der Techniker Krankenkasse etwa zwei Millionen Menschen an der chronischen Krankheit, die für viele Betroffene schmerzhaft und psychisch belastend sein kann.

Die 32-jährige Mutter erzählte in dem Clip , der inzwischen mehr als 1,8 Millionen Mal angesehen wurde, dass sie unter Schuppenflechte leidet.

"Milch aus meinem eigenen Körper hat meine Hände geheilt", teilte Ashley Lemieux in einem viralen Video auf TikTok mit.

Nachdem sie reine Muttermilch als Pflege versucht hatte, stellte sie darauf eine Creme her. © @ashleyklemieux/TikTok

Am Anfang ihres Videos zeigte die Mama aufgeplatzte, trockene Haut auf ihrer Hand, die sie mit purer Muttermilch übergoss.



Anschließend dokumentierte sie die darauffolgenden Tage, an denen sie ihre Hände behandelte. "Das ist der vierte Tag, an dem ich Muttermilch an meinen Händen verwende und ich bin absolut schockiert", erzählte sie schließlich dazu.

Der Unterschied ist äußerlich deutlich erkennbar. "Meine Hände haben seit zwei Jahren nicht so gut ausgesehen oder sich so gut angefühlt", fuhr sie fort. "Der weibliche Körper ist so cool."

Andere Nutzerinnen und Nutzer waren ähnlich begeistert von der Wirkung, die Muttermilch haben kann. "Muttermilch ins Badewasser hilft Kindern mit Neurodermitis", kommentierte jemand.

Eine Person inspirierte die Influencerin sogar dazu, eine richtige Pflegecreme daraus zu erstellen.

In einem zweiten Video zeigt Lemieux, wie sie mithilfe von Bienenwachs, Kokosöl, Vitamin-E-Tropfen und Lavendel eine Lotion für ihre Schuppenflechte herstellte.