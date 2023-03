Frau sticht 19-mal auf ihren Ex ein: So erklärt sie die brutale Attacke

Morgan Lund (21) muss sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. © Winnebago County Sheriff's Office

Es müssen grausame Szenen gewesen sein, die sich laut einem Bericht der "New York Post" am 18. Februar in der Stadt Oshkosh im US-Bundesstaat Wisconsin abgespielt haben.

Die 21 Jahre alte Morgan Lund soll um 6.30 Uhr aufgewacht sein und ihr Baby in einen Laufstall im Wohnzimmer gebracht haben, wo ihr Ex-Freund (19) auf dem Sofa schlief - die beiden hatten sich offenbar erst vor Kurzem getrennt, deswegen wohnten sie noch zusammen.

Dann flippte die 21-Jährige offenbar urplötzlich aus: Sie soll sich eine Schere geschnappt und insgesamt 19-mal auf ihren Ex eingestochen haben!

Der 19-Jährige erlitt einem Polizeibericht zufolge Wunden am Rücken, an den Schultern, an der Brust, an den Händen und sogar im Gesicht. Dennoch überlebte er die Attacke - wohl auch, weil sich Morgan Lund nach ihrer Attacke gleich um ihn kümmerte.

Als die Polizei um kurz vor 8 Uhr am Tatort eintraf, habe die blutüberströmte junge Frau Druck auf die Wunden ihres Ex-Freundes ausgeübt, um ihn am Leben zu halten. Was also hatte sie sich bei dem Angriff gedacht?