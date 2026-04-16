Frau tischt Freundin Krebs-Lüge auf und ergaunert mehrere tausend Euro

Henderson (Nevada/USA) - Eine Frau wird sich schon bald vor Gericht verantworten müssen, nachdem sie Freunde und Bekannte um mehr als 20.000 US-Dollar (etwa 17.000 Euro) gebracht hat. Ihre dreiste Masche: Sie log ihnen unter anderem vor, unter Krebs zu leiden.

Insgesamt erbeutete Haleigh Knight mehrere tausend US-Dollar. (Symbolfoto) © 123rf/vladstar

Wie Las Vegas Review-Journal berichtete, soll Haleigh Knight einer ehemaligen Freundin namens Cydney Fink weisgemacht haben, als Influencerin zu agieren und bei der Hotelkette "Four Seasons" zu arbeiten.

Kurz darauf behauptete sie außerdem, sie habe Fink einen Job besorgt, der es ihr ermöglichen würde, im Rahmen der Arbeit auf mehrere Trips zu gehen. Das Problem: Diese mussten im Vorhinein bezahlt werden. Allerdings fielen alle Reisen kurzfristig aus, ihr Geld bekam Fink nie zurück - auch wurde sie nie von ihrem angeblichen Arbeitgeber bezahlt.

Als sie sich darüber bei Knight beschwerte, verkündete die ihr niedergeschlagen, dass sie nichts tun könne, um das Geld wiederzubekommen.

Und als wäre das nicht schon dreist genug, holte die Betrügerin gleich mit der nächsten Lüge aus: Sie würde unter Krebs leiden.

Anschließend startete sie einen Spendenaufruf über GoFundMe, um sich Geld von Fink, deren Familie und anonymen Spendern zu ergaunern.