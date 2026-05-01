"Zeit, Abschied zu nehmen": Jeffrey Epstein soll Brief vor seinem Tod geschrieben haben

USA - Der im Gefängnis verstorbene Pädophile Jeffrey Epstein (†66) soll offenbar vor seinem Tod einen Abschiedsbrief hinterlassen haben, der seit 2019 unter Verschluss gehalten wird.

Jeffrey Epstein (†66) soll vor seinem Tod einen Abschiedsbrief geschrieben haben. (Archivbild) © HANDOUT / PALM BEACH COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT / AFP

Wie New York Times berichtet, soll der angeblich handgeschriebene Brief nach Epsteins Verhaftung im Metropolitan Correctional Center entstanden sein und seither in einem Tresor verwahrt werden.

Entdeckt wurde das Dokument offenbar von seinem damaligen Zellengenossen Nicholas Tartaglione, einem ehemaligen Polizisten und verurteilten Mörder, der sich an den Inhalt des Briefes erinnert.

Dem Bericht zufolge beteuert Epstein in dem Schreiben seine Unschuld und kritisiert, dass die Ermittler trotz monatelanger Untersuchungen "nichts" Belastendes gegen ihn gefunden hätten.

In diesem Zusammenhang soll er sich auch kritisch über die laufenden Ermittlungen geäußert haben. Wörtlich heißt es demnach: "Was soll ich denn tun, in Tränen ausbrechen?", gefolgt von der Aussage: "Zeit, Abschied zu nehmen".

Der Brief soll auf ein Stück gelbes Papier geschrieben und in ein Buch innerhalb seiner Gefängniszelle gelegt worden sein.