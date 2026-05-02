"Wenn du mich nicht f***st, werde ich dich ruinieren": Bankerin soll Kollegen zu Sex gezwungen haben

New York City - Krasse Vorwürfe gegen die Abteilungsleiterin im Bereich "Leveraged Finance" einer der größten Banken in den USA: JPMorgan-Chase-Mitarbeiterin Lorna Hajdini (37) soll einen jüngeren Kollegen monatelang zum Sex gezwungen haben!

Hat JPMorgan-Chase-Mitarbeiterin Lorna Hajdini (37) einen jüngeren Kollegen sexuell missbraucht? © Screenshot/Instagram/lorna_hajdani1

Wie die Daily Mail erfahren haben will, wurde die Klage gegen die 37-Jährige am vergangenen Montag beim Obersten Gerichtshof des US-Bundesstaats New York durch das mutmaßliche Opfer eingereicht.

Der verheiratete Mann indischer Abstammung tritt unter dem Pseudonym John Doe auf und möchte anonym bleiben, um sich und seine Familie vor potenziellen Drohungen zu schützen.

Laut der Klage wird die Top-Managerin beschuldigt, ihren Untergebenen über Monate hinweg unter Drogen gesetzt, rassistisch beleidigt und zum Geschlechtsverkehr mit ihr gezwungen zu haben. Die sexuellen Anspielungen hätten bereits im Frühjahr 2024 begonnen. Hajdini soll ihm sowohl innerhalb als auch außerhalb des Büros immer wieder Avancen gemacht haben.

Als er beispielsweise eine Einladung auf einen Drink ablehnte, soll sie ihm mehrfach mit der Kündigung gedroht haben: "Wenn du mich nicht bald f***st, werde ich dich ruinieren." Ferner habe sie ihn auch als "Spielzeug" oder "braunen Jungen" bezeichnet.

In der Klageschrift heißt es außerdem, dass Hajdini ihrem Mitarbeiter sogar gestanden haben soll, ihm mehrmals K.-o.-Tropfen untergemischt zu haben, um sexuelle Handlungen an ihm vornehmen zu können.