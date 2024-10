Frecher geht's nicht: Einbrecher genießt Dusche und Pizza – Teenager entdeckt ihn!

Max Calhoun (14) entdeckte den Einbrecher in seinem Haus. © Screenshot/Facebook/Ashley Morgan Calhoun

Die Eltern des 14-jährigen Max Calhoun waren für einige Zeit verreist, deshalb blieb der Junge vorübergehend bei einem Freund der Familie.

Als Justin Oliver, besagter Freund, Max vor rund einer Woche wieder nach Hause brachte, da die Eltern im Laufe des Tages zurückkehren sollten, machte dieser eine erschreckende Entdeckung.

Kaum hatte Max die Haustür aufgeschlossen, sah er einen Einbrecher! Schnell rannte er zurück zu Olivers Auto, der noch draußen gewartet hatte.

"Er sagte: 'Jemand ist im Haus, jemand bricht bei uns ein.' Ich sagte ihm, er solle draußen warten, ging zurück, nahm meine Waffe und betrat das Haus", erklärte Oliver gegenüber Fox59.

Ein Video der Überwachungskamera zeigt, wie Oliver in das Haus geht und dort auf einen Mann trifft, der es sich in Abwesenheit der Familie gemütlich gemacht hatte. "Er sagte: 'Erschießen Sie mich nicht, ich bin nicht gefährlich.' Ich entgegnete: 'Du brichst in das Haus meines Freundes ein, also erzähl mir nicht, dass du harmlos bist'", fügte Oliver weiter hinzu. Dann hielt er den Mann so lange fest, bis die Polizei eintraf und Kenneth Quilaton (33) festnahm.