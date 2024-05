Ex-Freundin dreht jetzt Pornos: Eifersüchtiger Mann geht mit Golfschläger auf Drehpartner los

Die (Ex-)Freundin wollte als Erotik-Schauspielerin durchstarten, er war dagegen. (Symbolbild) © 123RF/bugphai

Weil James Gosselin es nicht ertragen konnte, dass sich seine Freundin von ihm getrennt hatte, um eine lukrative Karriere in der Erotikbranche zu forcieren, griff der 26-Jährige zu extrem drastischen Mitteln.



Der Vorfall passierte bereits am 2. April dieses Jahres, wurde aber erst jetzt bekannt.

Wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, muss der Gosselin mit einer Anklage wegen versuchten Mordes rechnen.

Nach allem, was bekannt ist, lauerte er zunächst dem Erotik-Darsteller "Bradley Hamilton" an dessen Arbeitsplatz in Los Angeles auf.

Als Hamilton sich auf sein Motorrad setzte und nach Hause fahren wollte, schlug Gosselin zu.

An einer Kreuzung rammte er dessen Motorrad mit seinem Truck, stieg aus und versuchte, sich eine Skimaske aufzusetzen. Letzteres scheiterte allerdings. Dann ging Gosselin auf den am Boden liegenden Pornostar zu, schlug mit einem Golfschläger zu, verfehlte aber mehrfach. Irgendwann traf er den Flüchtenden am Rücken, sodass dieser sich eine Prellung zuzog.

Nach Polizeiangaben gelang es "Hamilton" letztendlich, den Angreifer zu überwältigen und ihm mit einem Faustschlag das Jochbein zu brechen. Gosselin wurde wenig später von der eintreffenden Polizei festgenommen.