Pornostar Jesse Jane tot: Polizei findet Leiche in Haus

Oklahoma City (USA) - Die bekannte Erotik-Darstellerin Jesse Jane (†43) und ihr langjähriger Partner wurden in ihrem Haus tot aufgefunden.

Die gefeierte Darstellerin galt als feste Größe in der Erwachsenenunterhaltung. Ihr viel zu früher Tod ist ein Schock.

Die Leichen seien bei einer Routinekontrolle gefunden worden. Zuvor sei der verstorbene Hasenmueller tagelang nicht zur Arbeit erschienen. Sein Arbeitgeber wandte sich daraufhin an die Polizei, die dann den traurigen Fund machte.

Aus Polizeikreisen hieß es, dass die beiden offenbar an einer Überdosis Drogen verstorben seien, berichtete TMZ weiter.

In dem Haus wurde auch die Leiche ihres langjährigen Lebensgefährten Brett Hasenmueller gefunden.

Die vielfach ausgezeichnete Darstellerin wurde von der Polizei am Mittwoch tot in ihrem Haus im US-Bundesstaat Oklahoma entdeckt. Das berichtete zuerst TMZ . Der Erotikstar wurde nur 43 Jahre alt.

Ethan Miller/Getty Images via AFP

Jesse Jane sorgte insbesondere in den 2000er-Jahren für Furore. Die talentierte Darstellerin spielte in vielen Produktionen des renommierten Studios Digital Playground mit. (Archivbild) © VALERY HACHE/AFP

Jesse Jane (bürgerlich: Cindy Howell) feierte ihre größten Erfolge in den 2000er-Jahren.

Insbesondere an ihren Auftritt in der Hochglanz-Produktion "Pirates" von 2005 dürften sich noch viele Kenner des Genres erinnern. Der Film galt zum Zeitpunkt seines Erscheinens als der teuerste Pornofilm aller Zeiten. Auch in der Fortsetzung "Pirates II" spielte die gebürtige Texanerin eine tragende Rolle.

Jesse Jane gewann im Lauf ihrer langjährigen Karriere mehr als 30 Auszeichnungen, darunter den Venus Award für ihr Lebenswerk und acht AVN-Awards - die "Oscars der Erwachsenenunterhaltung".

Später folgten ein lukratives Engagement für den Playboy und zahlreiche kleine Auftritte im Mainstream-Fernsehen. Zuletzt wurde es allerdings still um die vielseitige Entertainerin.

Die 43-Jährige hinterlässt einen kleinen Sohn aus einer früheren Beziehung. Ihr viel zu früher Tod ist nun ein Fall für die Gerichtsmedizin.