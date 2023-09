Für einen Platz am Tisch verkauft er seine Seele: Poker-Spieler erfindet Krebs-Diagnose!

Las Vegas (USA) - Ekelhafte Masche! Um an der World Series of Poker in Las Vegas teilnehmen zu können, täuschte Rob Mercer (37) eine schlimme Krankheit vor und brachte mitfühlende Menschen um ihr Geld. Wirklich reumütig zeigt sich der Zocker bislang aber trotzdem nicht.

Die World Series of Poker in der "Stadt der Sünde" gilt als das größte Turnier überhaupt bot dieses Jahr ein Gesamt-Preisgeld von rund 325 Millionen Euro. © GREG DOHERTY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Im Juni startete der US-Amerikaner aus Vallejo im Bundesstaat Kalifornien eine Spendenkampagne auf der Plattform "GoFundMe".

Dabei erzählte er die tragische Geschichte seiner angeblich schwerwiegenden Krebserkrankung im Endstadium. Er wolle sich aber unbedingt noch einen Traum erfüllen und an dem renommierten WSOP-Event teilnehmen, wofür er die Startgebühr von umgerechnet rund 9300 Euro benötige.

Das Drücken auf die Tränendrüse ging voll auf, denn Mercer soll von willigen Wohltätern mindestens 28.000 Euro erhalten haben, wie das Las Vegas Review-Journal berichtet. Damit konnte er im Juli in die "Stadt der Sünde" reisen.

In der Szene kamen allerdings schnell Zweifel an der herzerwärmenden Story auf. Vor Ort soll sich der 37-Jährige bei Nachfragen in Widersprüche verstrickt haben, außerdem hätten Poker-Kollegen den Spieler auch unabhängig vom spendierten Turnier in Casinos angetroffen.

Im Interview mit der lokalen Tageszeitung gestand Mercer nun seinen Schwindel: "Ich habe gelogen. Ich habe keinen Darmkrebs. Ich habe das benutzt, um meine Situation zu verschleiern. Was ich getan habe, war falsch. Ich hätte den Leuten nicht sagen sollen, dass ich Darmkrebs habe."