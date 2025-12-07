 2.628

Gänse-Attacke im Park: Frau schwer verletzt

Von Lea Schober

Texas (USA) - Was als normaler täglicher Spaziergang im Park begann, wurde für eine Frau (72) aus Texas plötzlich zu einem Albtraum.

Lydia West wurde von mehreren Gänsen angegriffen. (Symbolbild)
Lydia West wurde von mehreren Gänsen angegriffen. (Symbolbild)  © 123RF/thanawang3rd

Wie Mirror berichtet, war Lydia West im City Lake Park in Royse City unterwegs, um dort Enten zu füttern, als sie plötzlich von einer großen Gans attackiert und zu Boden gerissen wurde.

Kurz darauf stürmten weitere Gänse heran und gingen ebenfalls auf die Frau los. Erst als ein vorbeikommendes Paar eingriff und die Tiere verscheuchte, endete die Tortur.

West wurde daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten die Ärzte mehrere Brüche auf einer Beckenhälfte sowie innere Blutungen fest.

Die Verletzungen sind so gravierend, dass sie nun sogar das Laufen neu erlernen muss.

Ihr Sohn David zeigt sich tief betroffen. Gegenüber WFAA mahnt vor allem ältere Menschen, im Umgang mit Wildtieren in öffentlichen Parks vorsichtig zu sein - und die Situation nicht zu unterschätzen.

