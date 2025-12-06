Brisantes Papier aus Weißem Haus: Europa in 20 Jahren ausgelöscht?

Washington D.C. - Die US-Regierung hat dem europäischen Kontinent in einem neuen Strategiepapier eine düstere Zukunft prophezeit.

US-Präsident Donald Trump (79) und seine Regierung sagen Europa eine düstere Zukunft voraus. (Archivbild) © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

"Sollten sich die gegenwärtigen Trends fortsetzen, wird der Kontinent in 20 Jahren oder weniger nicht mehr wiederzuerkennen sein", heißt es in der am Freitag vom Weißen Haus veröffentlichten US-Sicherheitsstrategie.

Die US-Regierung um Präsident Donald Trump (79) geht in ihrem neuen Papier davon aus, dass der derzeitige "wirtschaftliche Niedergang" im Schatten einer "Auslöschung" der gesamten europäischen Zivilisation stehe - hervorgerufen durch die Migrationspolitik sowie die Eingriffe in die politischen Freiheiten seitens der EU.

Diese Faktoren hätten innerhalb Europas einen Einbruch der Geburtenraten, Zensur, Unterdrückung der Opposition sowie den Verlust von nationalen Identitäten und von Selbstvertrauen zur Folge.

Aus diesem Grund stellt die US-Regierung gar in Frage, ob Europa künftig noch ein verlässlicher Bündnispartner sein kann: "Daher ist es alles andere als sicher, ob bestimmte europäische Länder über ausreichend starke Wirtschaften und Streitkräfte verfügen werden, um verlässliche Verbündete zu bleiben", heißt es.

Während die USA betonen, von wie viel "strategischer und kultureller Bedeutung" die Beziehungen zu Europa seien, werden in der neuen Sicherheitsstrategie neue Prioritäten gesetzt - insbesondere mit Bezug auf Russland.