Rettung in schwindelerregender Höhe: Fensterputzer baumeln im 15. Stock am seidenen Faden
Virginia (USA) - Fensterputzer aus den USA befanden sich an einem Hochhaus in Tysons (Virginia) mitten bei der Arbeit in luftiger Höhe, als ihre Sicherheitsausrüstung plötzlich den Dienst versagte.
Die beiden Arbeiter putzten am Donnerstagmorgen (Ortszeit) die Außenfenster des Tysons Tower, einem Bürogebäude mitten in der Stadt, und befanden sich in Höhe des 15. Stockwerks. Dann passierte die Panne.
Das stabile Gerüst, auf dem die Männer während ihrer Arbeit standen und das einem Korb gleicht, ist üblicherweise mit mehreren Seilen befestigt. Doch eines der Seile erlitt plötzlich einen technischen Defekt, woraufhin das Gerüst schräg in der Luft hing und die Fensterputzer Meter hoch über dem Boden festhingen.
Bilder der örtlichen Feuerwehr zeigen, wie der Korb augenscheinlich nur noch an einem einzigen Seil gehalten wird, während die Arbeiter versuchen, einen sicheren Stand zu finden.
Wie die Feuerwehrleute auf Facebook mitteilten, rückten sie mit mehreren Einheiten zu dem Notfall an dem 22-stöckigen Bürogebäude aus. Dort bahnten sie sich schnell einen Weg aufs Dach, um die Situation gemeinsam mit der Gebäudeverwaltung zu analysieren.
Rettungskräfte brachten die Fensterputzer sicher zu Boden
Einer der Retter wurde schließlich an einem Seil zu den Fensterputzern hinabgelassen. Bei ihnen angekommen, sicherte er sie an seinem Seilsystem und half ihnen in den Turmleiterkorb der Feuerwehr zu klettern.
Eine gute Stunde nach dem technischen Versagen hatten die beiden Männer wieder festen Boden unter den Füßen, verletzt wurden sie bei dem Vorfall nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Fairfax County Fire and Rescue Department