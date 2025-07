Gefahr durch Killer-Wespe? Radioaktives Nest nahe einstiger Nuklearwaffenfabrik entdeckt

Das kontaminierte Wespennest stelle für die Bevölkerung keine Gefahr dar. (Symbolfoto) © 123RF/tini

Bereits Anfang Juli stieß man auf das Wespennest, als bei Routinearbeiten die Strahlungswerte auf dem Gelände der ehemaligen Nuklearwaffenfabrik im Bundesstaat South Carolina getestet wurden.

Laut einem Bericht des US-amerikanischen Energieministeriums war die Strahlenbelastung des Nestes zehnmal so hoch wie laut den Bundesvorschriften zulässig. Konkret entdeckt hatte man es an einem Pfosten nahe eines Tanks, in dem flüssige Nuklearabfälle gelagert werden.

Die Mitarbeiter handelten daraufhin schnell, besprühten es mit Insektenvernichtungsmittel und entsorgten es als radioaktiven Abfall. Wespen hätte man jedoch keine gefunden, das Nest stand leer.

Das Energieministerium gab für die umliegende Bevölkerung Entwarnung, denn ein Leck an den Abfalltanks wurde nicht entdeckt. Man gehe davon aus, dass das Nest durch die "radioaktive Altlast vor Ort" kontaminiert wurde.