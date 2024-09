Zehnjähriges Mädchen unauffindbar: Der Grund für ihr Verschwinden ist kurios

Louisiana (Vereinigte Staaten) - Die kleine Peyton Saintignan aus Louisiana verschwand vor gut einer Woche plötzlich aus ihrem Bett. Als die Eltern der Zehnjährigen sie am darauffolgenden Morgen wecken wollten, war sie nicht aufzufinden.

Letztendlich konnte jedoch ein Drohnenteam das Mädchen in den Wäldern ausfindig machen. "Sie lag da. Sie bewegte sich nicht und alle hielten einfach den Atem an", erklärte Parker.

Wie die örtliche Polizei in einem Post auf Facebook mitteilte, haben sich zahlreiche Teams, die auf die Suche mit Drohnen spezialisiert sind, zur Unterstützung gemeldet.

Ihre Eltern sahen Peyton zuletzt in der Nacht vor ihrem Verschwinden, als sie das Mädchen zu Bett brachten. Am Morgen wurde sie dann als vermisst gemeldet.

In einem nahe gelegenen Waldgebiet fanden Einsatzkräfte die zehnjährige Peyton unversehrt. © Screenshot/Facebook/Webster Parish Sheriff's Office

Nur in ihren Schlafanzug gekleidet lag Peyton schlafend und zusammengerollt gut zwei Kilometer von ihrem Zuhause entfernt auf dem Waldboden.

"Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr wir uns alle über ein glückliches Ende freuen. Viele Gebete wurden heute erhört", äußerte sich Parker erleichtert nach der erfolgreichen Suche.

Das Mädchen wurde direkt vom Rettungsdienst untersucht, abgesehen von einigen Mückenstichen fehlte Peyton nichts.

Ihre Eltern erklärten in einem Interview mit "Good Morning America", dass Peyton bereits in der Vergangenheit geschlafwandelt sei, aber nie in diesem Ausmaß.