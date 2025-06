US-Politikerin und Ehemann erschossen! Flüchtiger Angreifer gab sich als Polizist aus

Wie Gouverneur Tim Walz (61) am Samstag mitteilte, tötete ein bewaffneter Angreifer die Frau, die Abgeordnete im Parlament des Bundesstaats war, und deren Mann in ihrem Haus in der Stadt Brooklyn Park, einem Vorort von Minneapolis.

"Solch grausame Gewalt wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht toleriert", erklärte Trump demnach und kündigte an, alle Tatbeteiligten "mit der vollen Härte des Gesetzes" zu verfolgen.

Infolge der tödlichen Schüsse auf die Politikerin und ihren Mann werden in Minnesota die Protestveranstaltungen gegen Donald Trump abgesagt. Gouverneur Walz hatte zuvor empfohlen, den Demos fernzubleiben, bis der flüchtige Verdächtige gefasst ist. Die Veranstalter sagten daraufhin alle Events ab, die noch nicht begonnen hatten.

Die landesweiten Proteste unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) sind am Tag von Trumps Militärparade in Washington geplant. Im Auto, das der mutmaßliche Schütze bei der Flucht vor der Polizei zurückließ, wurde ein Stapel von "No Kings"-Flugblättern gefunden. Was er damit vorhatte, blieb zunächst unklar.

