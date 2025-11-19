Glücksfee im Doppelpack: Familie rubbelt zweimal in nur halbem Jahr Mega-Gewinn frei

New Jersey (USA) - Diese Glückspilze haben das sprichwörtlich große Los gezogen - und das gleich doppelt! Ein Paar aus New Jersey in den USA hat innerhalb von sechs Monaten zweimal im Lotto gewonnen und ist jetzt ein paar Millionen reicher.

Die Gewinner halten ihren zweiten Gewinn in den Händen. © New Jersey Lottery

Um genau zu sein, vier Millionen Dollar! Vermutlich können die Gewinner ihr Glück kaum fassen, denn dieses bescherte ihnen bereits vor einem guten halben Jahr eine Million.

Die Glücksfee hatte schon im April bei der Familie vorbeigeschaut, wie die New Jersey Lottery berichtete. Damals sahnte sie mit einem Rubbellos die Million (umgerechnet 863.240 Euro) ab.

Doch worauf fast alle Menschen ihr Leben lang vergeblich warten, passierte den Glückspilzen gleich zweimal. Im Herbst sollte ein weiteres Rubbellos dem Paar ganze drei Millionen Dollar (knapp 2,6 Millionen Euro) bescheren.

Die Familie, deren Name nicht genannt wird, besteht aus einem Elternpaar und zwei Kindern im Alter von fünf Jahren sowie elf Monaten. Die Frau sei aktuell im fünften Monat schwanger.



"Vielleicht haben wir ein bisschen zu viel gefeiert", sagte die werdende Mama und tätschelte ihren Bauch.