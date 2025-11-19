Glücksfee im Doppelpack: Familie rubbelt zweimal in nur halbem Jahr Mega-Gewinn frei
New Jersey (USA) - Diese Glückspilze haben das sprichwörtlich große Los gezogen - und das gleich doppelt! Ein Paar aus New Jersey in den USA hat innerhalb von sechs Monaten zweimal im Lotto gewonnen und ist jetzt ein paar Millionen reicher.
Um genau zu sein, vier Millionen Dollar! Vermutlich können die Gewinner ihr Glück kaum fassen, denn dieses bescherte ihnen bereits vor einem guten halben Jahr eine Million.
Die Glücksfee hatte schon im April bei der Familie vorbeigeschaut, wie die New Jersey Lottery berichtete. Damals sahnte sie mit einem Rubbellos die Million (umgerechnet 863.240 Euro) ab.
Doch worauf fast alle Menschen ihr Leben lang vergeblich warten, passierte den Glückspilzen gleich zweimal. Im Herbst sollte ein weiteres Rubbellos dem Paar ganze drei Millionen Dollar (knapp 2,6 Millionen Euro) bescheren.
Die Familie, deren Name nicht genannt wird, besteht aus einem Elternpaar und zwei Kindern im Alter von fünf Jahren sowie elf Monaten. Die Frau sei aktuell im fünften Monat schwanger.
"Vielleicht haben wir ein bisschen zu viel gefeiert", sagte die werdende Mama und tätschelte ihren Bauch.
Von einem Meteoriten getroffen zu werden, ist 1,2 Millionen Mal wahrscheinlicher
Immer wenn die Kinder abends ins Bett gehen, rubbeln sie gemeinsam einige Rubbellose frei, erzählte der Vater. "Wir machen es gerne zu einem kleinen Wettbewerb - wer am meisten gewinnen kann."
Das zahlte sich nun aus, wie man sieht. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem Menschen so etwas passiert, verschwindend gering. Laut einem Sprecher der Lotterie in New Jersey liege die Chance, diese beiden Rubbellose zu erwischen, bei eins zu zwei Billionen.
Das heißt: Es sei 1,2 Millionen Mal wahrscheinlicher, dass ein Mensch von einem Meteoriten getroffen wird.
Für die Familie kommt der Geldsegen sicher zur rechten Zeit, ohne Frage können sie ihrem Nachwuchs nun einiges bieten.
Titelfoto: Bildmontage: New Jersey Lottery, 123RF/payphoto