Größenwahn? Donald will einen "Arc de Trump" in seiner Hauptstadt haben

Washington D.C. (USA) - Vielleicht sollte jemand dem US-Präsidenten Donald Trump (79) mal sagen, dass in Las Vegas bereits ein nachgemachter Triumphbogen steht, dann bräuchte er keinen zweiten in der Nähe seines Wohnhauses zu bauen. Doch die Wege des Präsidenten scheinen unergründlich.

US-Präsident Donald Trump (79) scheint sichtlich zufrieden mit seinem geplanten Bauvorhaben zu sein. © Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Die USA feiern nächstes Jahr ihren 250. Geburtstag und natürlich braucht es dafür neben großen Feierlichkeiten auch große Geschenke. So groß, dass sie die dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" auch wirklich gerecht werden.

Passend dazu hat US-Präsident Trump nun erste Einblicke in seine "Geburtstagsplanung" geliefert - und die haben es in sich: Laut BBC plant der 79-Jährige ein riesiges Monument, welches dem Pariser Triumphbogen zum Verwechseln ähnlich sehen und in Washington errichtet werden soll.

Der "Arc de Trump" (zu Deutsch: "Trump-Bogen") soll dabei von großzügigen Spendengeldern der treuesten Anhänger des mächtigsten Mannes der Welt finanziert werden und den offiziellen Namen "Bogen der Unabhängigkeit" tragen.

Auch den Platz für das neue Denkmal, hat der Präsident bereits bekannt gegeben: gleich gegenüber des Lincoln Memorials, auf der anderen Seite des Potomac Rivers. Doch neben der Errichtung eines weiteren Bogens hat Donald Trump auch noch weitere Pläne geäußert.

So möchte er das Weiße Haus renovieren, den anliegenden Rosengarten pflastern und einen bescheidenen Ballsaal für 250 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 214 Millionen Euro) errichten lassen.

Um das allgemeine Stadtbild zu verbessern, plant der 79-Jährige außerdem, sämtliche Obdachlosenlager in der gesamten Stadt räumen zu lassen.