Mutter schaut mit Kind nur 90er-Shows – und macht eine überraschende Entdeckung

USA - Zwischen den Kinder­sendungen von heute und denen der 90er liegen Welten. Eine Mutter wagte den Versuch und ließ ihre kleine Tochter nur Shows von damals schauen - mit positivem Ergebnis!

Die Zweijährige wirkt durch die Kinderserien von damals ausgeglichener. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/linneadubravac

In ihrer Kindheit sah sich Linnea Dubravac Sendungen wie "Der Bär im großen blauen Haus" oder "Pippi Langstrumpf" an, so Newsweek.

Um ihrer zweijährigen Tochter einen Kontrast zu den "visuell überwältigenden und aggressiven Farben" zu bieten, entschied sie sich, mit der Kleinen einfach mal die Kinderserien der damaligen Zeit zu schauen.

Dabei beobachtete sie etwas ganz Besonderes: "Sie wirkt danach ausgeglichen und ruhig, nicht aufgedreht oder überreizt", schilderte Linnea die positive Auswirkung.

"Kindersendungen sind heutzutage extrem schnelllebig und visuell überfordernd, mit lauten Geräuschen und grellen Farben", erklärte sie.

Die digitale Umsetzung der damaligen Zeit ist für kleine Kinder daher vermutlich milder.

"Sie erzählen Geschichten behutsam, haben längere Pausen und verwenden natürliche Farben, was der Fantasie Raum gibt."