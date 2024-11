Sohn (11) findet tote Eltern: Ehepaar bringt sich bei Streit gegenseitig um

Longview (USA) - Tödliche Scheidung! Während ihr elfjähriger Sohn in seinem Zimmer Videospiele spielte, ging ein Ehepaar aus den USA brutal aufeinander los und brachte sich gegenseitig um. Sie stachen aufeinander ein und schossen sich nieder. Erst nach Stunden entdeckte das Kind seine toten Eltern.

Cecilia Robles Ochoa (†39) und ihr Noch-Ehemann Juan Antonio Alvarado Saenz (†38) brachten sich gegenseitig um. © GoFundMe/MAR 0

Es ist eine Tragödie, die den US-Bundesstaat Washington erschüttert.

Ein kleiner Junge musste an Halloween den wohl schrecklichsten Anruf seines Lebens machen. Er habe gerade seine toten Eltern im eigenen Haus in einer Lache voller Blut gefunden, schilderte das verstörte Kind dem Notruf-Dispatcher.

Am Tatort, einem Einfamilienhaus in der Kleinstadt Longview, bot sich ein erschreckendes Bild: Die Leichen von Cecilia Robles Ochoa (39) und ihrem Noch-Ehemann Juan Antonio Alvarado Saenz (38) waren mit Stichwunden übersät, berichtet "New York Post". Die Frau wies eine Schusswunde auf.

Wer zuerst auf wen losgegangen war, konnte das Kind nicht sagen. Als die eigenen Eltern sich gegenseitig töteten, spielte er vergnügt Videospiele in seinem Zimmer, trug Ohrstöpsel und bekam nicht mit, was im Haus geschah. Erst nach Stunden fand er demnach seine toten Eltern.