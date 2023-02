Handelt es sich um Aliens? Weitere unbemannte Flugobjekte über den USA gesichtet

Washington D.C. - Die Sichtung eines vermeintlichen Spionageballons über den USA in der vergangenen Woche schlug Wellen. Nun wurden weitere solcher Objekte gesichtet, und ein Sprecher des Pentagon äußerte etwas Unglaubliches: Es könnte sich um Aliens handeln!

Der achteckige Höhenballon wurde zuerst über einer Militärbasis in Montana gesichtet. (Symbolbilder) © Foromontage: Caroline Brehman/Pool EPA/AP/dpa, 123rf/frozenbunn

Am gestrigen Sonntagnachmittag (Ortszeit) wurde ein achteckiges unbemanntes Flugobjekt im US-Bundesstaat Michigan vom Himmel geschossen, berichtet BBC.



Dies war bereits das dritte Mal, dass Kampfjets solche Objekte vom Himmel holen mussten. Denn am vergangenen Samstag und Sonntag wurde ein Höhenballon einmal in Alaska sowie in Kanada abgeschossen.

Da es sich um unbemannte Flugobjekte handelt, die augenscheinlich wie aus dem Nichts auftauchen, stellt sich "unweigerlich" eine Frage: Könnte es sich um Aliens handeln?



"Ich lasse das die Geheimdienste und die Gegenspionagegemeinschaft herausfinden", zitiert BBC den Pressesprecher.

Statt diese Spekulation im Keime zu ersticken, schlossen Sprecher des Pentagons die Möglichkeit nicht aus, dass es sich um extraterrestriales Leben handeln könnte.

Beweise für diese Annahme gibt es bis jetzt keine. Doch die Aussagen des Pressesprechers werden nicht nur bei Verschwörungstheoretikern für Spekulationen sorgen.