Haus angezündet, um Familienmord zu vertuschen? Feuerwehr entdeckt acht Tote, darunter sechs Kinder

Michigan/USA - In einem abgebrannten Wohnhaus im US-Bundesstaat Michigan sind Medienberichten zufolge acht Tote entdeckt worden, darunter sechs Kinder.

Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Tatort eines tödlichen Hausbrands. © Joel Bissell/Kalamazoo Gazette/dpa

Einige der Opfer, die wohl alle zur gleichen Familie gehörten, wiesen Schussverletzungen auf, wie die TV-Sender ABC News und CBS News sowie die "New York Times" unter Berufung auf Behördenangaben berichteten. Die Kinder seien vermutlich zwischen 5 und 15 Jahre alt.

Das Haus liegt in der Gemeinde Grand Haven Township am Michigansee im Norden der USA.

Ein Vertreter der örtlichen Polizei sagte der "New York Times" zufolge, offenbar seien die Opfer umgebracht und der Tatort anschließend in Brand gesetzt worden.

Hinweise auf flüchtige Verdächtige gebe es nicht. Allerdings betonten die Ermittler, dass sich die Untersuchungen noch in einem frühen Stadium befänden.

Die Feuerwehr war am Freitagmorgen (Ortszeit) zu dem brennenden Haus ausgerückt und hatte die Leichen gefunden.