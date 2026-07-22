Ölverschmiert und halb nackt: Pantomime soll Frauen belästigt haben

Natick (Massachusetts/USA) - Ein Mann im schwarz-weißen Pantomimenkostüm soll über Wochen hinweg Frauen in einem beliebten Staatspark im US-Bundesstaat Massachusetts belästigt und eingeschüchtert haben. Die Vorwürfe gegen den 29-Jährigen sind so ungewöhnlich wie verstörend: Laut Staatsanwaltschaft zog er sich bis auf die Unterwäsche aus, rieb seinen Körper mit Speiseöl ein und machte direkt vor Parkmitarbeiterinnen Sport.

Lux soll sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen und mit Speiseöl eingerieben haben, bevor er begann, neben Parkmitarbeiterinnen zu trainieren. © Screenshot/Facebook/Hernan Villagran

Der Verdächtige, Hernan Villagran Lux aus Framingham, wurde wegen strafbarer Belästigung angeklagt, wie Boston 25 News vermeldet.

Drei Mitarbeiterinnen der Parkverwaltung berichteten von zahlreichen Begegnungen mit dem Mann - eine von ihnen soll ihn innerhalb von nur zwei Monaten mehr als 50-mal gesehen haben.

Nach Angaben der Ermittler starrte er die Frauen regelmäßig an, grinste sie auf beängstigende Weise an und weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, den Park zu verlassen.

In einem Fall soll er einer Mitarbeiterin Komplimente zu ihrem Aussehen gemacht und ihre Lippen kommentiert haben. Die Frauen hätten ihren Arbeitsplatz zeitweise verlassen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlten.

Auch außerhalb des Parks soll der Mann aufgefallen sein.