Er geht sogar unter die Haut: Seltsame Kreatur löst Welle an Kreativität aus

Seattle (Washington/USA) - Jimothy, der beliebte Waschbär , hat eine Welle an kreativen Projekten losgetreten, darunter zahlreiche Tattoos!

Jimothy, der beliebte Waschbär, inspirierte die Menschen - nicht zuletzt sogar für ein Tattoo. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/c1vrgr1; Screenshot/TikTok/bloody.point.body

Kiana Hall erzählte KING 5 News, dass sie zunächst dachte, "Jimothy" sei eine Katze, als sie ihn das erste Mal auf Kamera erwischte.

Die süße, deformierte Kreatur erhielt ihren ungewöhnlichen Namen von Hall selbst in der Bildunterschrift ihres mittlerweile viralen Instagram‑Posts.

Nach zahlreichen Memes und Social‑Media‑Beiträgen ist Jimothy zu einem echten Promi geworden. Vor allem Universitäten kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

Laura Exley, Inhaberin von Electric Kitten Tattoo, sagte, dass bereits drei Personen Termine für ein Jimothy‑Tattoo gebucht hätten und mindestens zehn weitere wegen Kunstwerken mit dem Waschbären Kontakt aufgenommen hätten.

"Jeder könnte gerade ein bisschen Freude vertragen … Er ist einfach ein niedliches kleines Wesen", sagte Exley.

Tattoos wurden massenhaft im Internet geteilt und verbreiteten sich rasant.