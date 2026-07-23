Er geht sogar unter die Haut: Seltsame Kreatur löst Welle an Kreativität aus
Seattle (Washington/USA) - Jimothy, der beliebte Waschbär, hat eine Welle an kreativen Projekten losgetreten, darunter zahlreiche Tattoos!
Kiana Hall erzählte KING 5 News, dass sie zunächst dachte, "Jimothy" sei eine Katze, als sie ihn das erste Mal auf Kamera erwischte.
Die süße, deformierte Kreatur erhielt ihren ungewöhnlichen Namen von Hall selbst in der Bildunterschrift ihres mittlerweile viralen Instagram‑Posts.
Nach zahlreichen Memes und Social‑Media‑Beiträgen ist Jimothy zu einem echten Promi geworden. Vor allem Universitäten kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.
Laura Exley, Inhaberin von Electric Kitten Tattoo, sagte, dass bereits drei Personen Termine für ein Jimothy‑Tattoo gebucht hätten und mindestens zehn weitere wegen Kunstwerken mit dem Waschbären Kontakt aufgenommen hätten.
"Jeder könnte gerade ein bisschen Freude vertragen … Er ist einfach ein niedliches kleines Wesen", sagte Exley.
Tattoos wurden massenhaft im Internet geteilt und verbreiteten sich rasant.
Jimothy, der Waschbär, ist zum Helden der Heimatstadt geworden.
"Er geht das Leben ein wenig anders an und scheint damit gut klarzukommen. Das spricht, glaube ich, viele von uns an", fügte Exley hinzu. "Ich denke, das ist sozusagen ein Symbol für Widerstandskraft."
Seattle insgesamt kann den kleinen Kerl nicht genug bewundern. Hinter dem Töpferstudio Ballard Clay in Seattle hängt sogar ein Wandgemälde seiner Gestalt, gemalt von dem Künstler Andrew Miller.
Seattle Stadtratsmitglied Alexis Mercedes Rinck plant außerdem, den tierischen Promi am 26. Juli bei einer Gemeindefeier mit einer offiziellen Kundmachung zu ehren, die Jimothys Beitrag zur Region würdigt.
Denn er ist ein ganz Wunderbarer, was auch immer er sein mag!
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/c1vrgr1; Screenshot/TikTok/bloody.point.body