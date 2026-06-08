Dreifach-Papa versucht Frau vor handgreiflichem Ex-Freund zu retten - und bezahlt mit seinem Leben

Hillsboro (USA) - Er wollte eine gute Tat vollbringen und zahlte mit seinem Leben: Billy Grooms (49) aus Ohio ( USA ) sah dabei zu, wie ein Mann (22) an einer Tankstelle eine Frau strangulierte. Er ging dazwischen - und wurde schließlich von dem Trucker überfahren. Nach Tagen im Krankenhaus verstarb der mutige Dreifach-Papa nun.

Billy Grooms wurde 49 Jahre alt. © Montage: GoFundMe/Support for Amy's Family After Tragic Accident, Facebook/Billy Grooms

Sonntag vor einer Woche drehte der 22-jährige Javen Meadows an einer Tankstelle im Ort Hillsboro durch. Wie FOX19 berichtet, hatte der junge Mann seine Ex-Freundin in seinem Pick-up-Truck verfolgt, rammte schon bei seiner Ankunft an der Tankstelle einen anderen Wagen.

Er soll seine Ex am Nacken gepackt, zu Boden geschleudert und schließlich sogar getreten haben. Als sie wieder aufstand, schlug Meadows ihr laut Gerichtsdokumenten erneut ins Gesicht.

Grooms und einer seiner Söhne sahen die gefährliche Situation. Der 49-Jährige wollte eingreifen, um die Frau zu retten. Meadows flüchtete nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung in seinem Truck. Dabei überfuhr er Grooms, der per Rettungsheli in eine Klinik gebracht werden musste.

"Wir haben auf Hoffnung gesetzt. Wir haben versucht, einzugreifen, um die Schwellung zu stoppen, doch innerhalb weniger Tage verschlechterte sich sein Zustand", sagte seine Frau Amy Grooms dem Nachrichtenportal.

Von ihrer Schwester Lori wurde auf GoFundMe eine Spendenseite eingerichtet. "Ihr Mann, der Hauptverdiener der Familie, wurde Opfer eines verheerenden Unfalls und wird derzeit künstlich am Leben erhalten", hieß es dort zunächst.