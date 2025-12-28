Herzzerreißende Weihnachts-Tragödie: Familie verliert erneut ein Kind

USA - Wie viel Leid kann eine Familie ertragen? Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr ein Kind verloren haben, müssen die Carltons nun erneut den plötzlichen Tod einer weiteren Tochter verkraften.

Ähnlich wie Abigail verstarb auch Molly überraschend und plötzlich, vermutlich aufgrund eines Herzfehlers. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/melissamaecarlton

Wie die Influencerin Melissa Mae Carlton am Freitag auf Instagram bekannt gab, ist ihre jüngste Tochter Molly zu Weihnachten gestorben - nur wenige Monate nach dem plötzlichen Tod ihrer neunjährigen Schwester Abigail, die im April 2024 an den Folgen einer Sepsis starb.

Melissa schrieb: "Am Weihnachtsmorgen wurden unsere süße Molly und ihre große Schwester Abi wieder vereint", schrieb Melissa.

Sie ergänzt: "Das ist das Einzige, was mir ein wenig Trost spendet. Molly hat ihre Schwester so sehr vermisst." Die genauen Umstände von Mollys plötzlichem Tod sind bisher nicht bekannt.

Die Ärzte glauben jedoch, dass Molly einen genetischen Herzfehler hatte und vermuten, dass dies auch bei Abi der Fall gewesen sein könnte.

Bereits damals war die Mutter von vier Kindern unzufrieden mit den Antworten, die sie nach dem unerwarteten Tod ihrer Tochter Abigail erhielt, wie sie nun offenbart.