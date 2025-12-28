Kuriose Wendung im Fall Epstein: Plötzlich tauchen eine Million neue Akten auf

Washington D.C. (USA) - Der Fall um die Veröffentlichung von Ermittlungsakten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) hat eine neue Wendung: Angeblich sollen laut US -Justizministerium plötzlich eine Million neue Dokumente aufgetaucht sein, die mit dem Skandal in Zusammenhang stehen könnten. Die US-Regierung steht seit Tagen unter großem Druck, die bereits bekannten Ermittlungsakten zu veröffentlichen - die gesetzlich festgelegte Frist vom 19. Dezember ist längst verstrichen.

Über mehrere Jahre hinweg soll Jeffrey Epstein (†66) Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. © Fotomontage/ - / House Oversight Democrats / AFP

Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. 2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können.

Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominenten Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Per Gesetz wurde schließlich vor gut einem Monat die Veröffentlichung der Akten verfügt, gegen die sich Trump lange gewehrt hatte.

Das US-Justizministerium hat nun überraschend die Entdeckung von mehr als einer Million Dokumente, die möglicherweise mit dem Epstein-Fall zusammenhängen, bekannt gemacht. Die Bundespolizei FBI und Staatsanwaltschaft in New York (Southern District) hätten das Ministerium über die Dokumente informiert und man prüfe nun deren Freigabe gemäß gesetzlicher und gerichtlicher Vorgaben.

Man werde die Dokumente "so schnell wie möglich" veröffentlichen. Zugleich verwies das Ministerium wegen des Umfangs auf weitere Wochen, die das voraussichtlich in Anspruch nehmen werde.

Es blieb unklar, wie es plötzlich dazu kam, dass so viele neue Dokumente auftauchten. Aus der Mitteilung ging auch nicht hervor, wann genau das Ministerium darüber informiert worden war.