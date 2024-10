Hochzeit voller Lacher: Schwester liest skurrile Antragspläne ihres Bruders vor!

Hope Carew (30) bewahrte das Blatt mit den Plänen zwei Jahrzehnte lang auf, um es bei der Hochzeit ihres Bruders vorzulesen. © Screenshot/TikTok/@hopecarewisbrave

Als der große Tag für Griffin Carew (32) gekommen war und er seiner Frau endlich das Jawort geben konnte, hatte seine Schwester eine besondere Überraschung für das Paar vorbereitet.



In einem inzwischen viralen TikTok-Video las Hope Carew (30) während ihrer Hochzeitsansprache die Antragspläne ihres Bruders vor, die er im Alter von nur neun Jahren geschrieben hatte.

Bevor sie begann, scherzte sie noch mit ihrem Bruder, er solle sie nicht umbringen, und dann las sie die Pläne mit einem Augenzwinkern vor: "Wir sind 25 und ich bin ein Multimilliardär, der unsterblich in dich verliebt ist. Nummer eins: (...) Es ist Mitternacht, und ich schmuggle dich in unseren Privatjet. Du wachst auf, während wir in der Luft sind, und ich verrate dir nicht, wo wir sind, aber ich küsse dich und sage dir, dass ich mich um alles gekümmert habe."

"Wir kommen an, und dann gebe ich dir meine Kreditkarte und sage dir, dass du tun kannst, was du willst – aber um 13 Uhr zurück im Hotel sein sollst. Wenn du zurückkommst, bin ich nicht da. Die Butler begleiten dich jedoch zum Strand, wo ich mit einer romantischen Decke und Wein auf dich warte. Wir trinken ein paar Gläser und fangen dann an, rumzumachen", las Hope unter Lachen vor.