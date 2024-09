Höllentrip nach Traumurlaub: Frau unschuldig inhaftiert – Sheriff verklagt!

Jennifer Heath Box (50) verbrachte drei Tage zu Unrecht im Gefängnis. © Screenshot/Facebook/Institute for Justice

Jennifer Heath Box (50) behauptet, sie sei zu Unrecht für drei Tage in einem Gefängnis festgehalten und erniedrigt worden, weshalb sie am gestrigen Donnerstag eine Klage einreichte.

Laut der New York Post war die 50-Jährige im Dezember 2022 nach der Kreuzfahrt im US-Bundestaat Florida wieder an Land gegangen und hatte noch rund zwei Stunden bis zu ihrem Rückflug. Beim Scannen ihres Ausweises an der Sicherheitskontrolle wurde jedoch ein Alarm ausgelöst.

"Plötzlich war ich von Sicherheitsleuten und Polizisten umringt, die mich fragten, ob ich Jennifer Heath sei. [...] Ich fragte: Warum werde ich verhaftet?", so Jennifer.

Der Vorwurf lautete: Gefährdung eines Kindes. Daraufhin wurde die Urlauberin vor den Augen der anderen Passagiere vom Schiff eskortiert und ins Gefängnis gebracht.

Dort verbrachte die 50-Jährige drei Tage, in denen sie eigenen Angaben zufolge einer Ganzkörperuntersuchung unterzogen wurde. Zudem hätten die Beamten ihre Zelle mit "lauter Death-Metal-Musik und eiskalter Luft beschallt".

Der Haftbefehl galt jedoch für eine andere Frau: Jennifer Delcarmen Heath, die in einem Fall von Kindesgefährdung gegen ein einjähriges und ein dreijähriges Kind gesucht wurde.