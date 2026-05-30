Horror auf beliebtem Wanderweg: Mehrere Menschen mit ansteckendem Virus infiziert
Kalifornien (USA) - Auf einem beliebten Wanderweg im US-Bundesstaat Kalifornien haben sich mehrere Wanderer mit einem ansteckenden Virus infiziert.
Wie Daily Mail berichtet, haben sich auf einem Abschnitt des Pacific Crest Trail (PCT) unweit von Los Angeles mehr als 20 Wanderer mit einem hoch ansteckenden Magen-Darm-Virus infiziert.
Unter den Erkrankten befand sich auch ein Mann, dessen Zustand so schwer war, dass er per Hubschrauber vom Wanderweg ausgeflogen werden musste.
Welcher Erreger genau für den Ausbruch verantwortlich ist, konnte bislang durch Labortests noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.
Nach Angaben der Behörden besteht jedoch der Verdacht, dass es sich um das Norovirus handelt.
Die genaue Zahl der Betroffenen ist unklar
Wie viele Menschen insgesamt betroffen sind und auf welchem Weg sich das Virus verbreitet hat, ist derzeit noch unklar.
Das Norovirus wird vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten Personen sowie über kontaminierte Oberflächen übertragen. Gründliches Händewaschen gilt als eine der wirksamsten Maßnahmen, um eine Ansteckung zu verhindern.
"Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt des San Bernardino County (Department of Public Health) zusammen, während dieses die aktuelle Lage bewertet", hieß es in einer Erklärung der Pacific Crest Trail Association, der Organisation, die den Wanderweg verwaltet, auf Facebook.
Titelfoto: 123rf/kamchatka