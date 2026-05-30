Horror auf beliebtem Wanderweg: Mehrere Menschen mit ansteckendem Virus infiziert

Kalifornien (USA) - Auf einem beliebten Wanderweg im US -Bundesstaat Kalifornien haben sich mehrere Wanderer mit einem ansteckenden Virus infiziert.

Mehrere Menschen erkrankten während einer Wanderung an einem Magen-Darm-Virus. (Symbolfoto) © 123rf/kamchatka

Wie Daily Mail berichtet, haben sich auf einem Abschnitt des Pacific Crest Trail (PCT) unweit von Los Angeles mehr als 20 Wanderer mit einem hoch ansteckenden Magen-Darm-Virus infiziert.

Unter den Erkrankten befand sich auch ein Mann, dessen Zustand so schwer war, dass er per Hubschrauber vom Wanderweg ausgeflogen werden musste.

Welcher Erreger genau für den Ausbruch verantwortlich ist, konnte bislang durch Labortests noch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Nach Angaben der Behörden besteht jedoch der Verdacht, dass es sich um das Norovirus handelt.