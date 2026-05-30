Festivalbesuch endet in Tragödie: Frau stirbt nach Tritt gegen den Kopf
Missouri (USA) - Danielle Uskiwich besuchte vor gut zwei Wochen das Rock-Festival "Pointfest" im US-Bundesstaat Missouri. Während sie dort in den Massen stand, traf ein Crowdsurfer sie plötzlich am Kopf. Ein vermeintlich banaler Unfall, der jedoch in einer tödlichen Tragödie endete.
Wie Danielles Cousinen in einem Beitrag auf der Spendenplattform "GoFundMe" schreiben, besuchte sie am 16. Mai das Pointfest in Maryland Heights. Während sie zu den Rock-Songs der Band Sleep Theory abfeierte, traf sie der Fuß eines anderen Konzertgängers, der über die Massen getragen wurde, am Kopf.
Während des Konzerts tat die 28-Jährige den kleinen Unfall ab, doch nur wenige Tage später entwickelt sich die Sache zu etwas weitaus Ernsthafterem.
Drei Tage nach dem Festivalbesuch wurde Danielle mit schlimmen Kopfschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Nach einigen Untersuchung stellte sich heraus, dass die US-Amerikanerin eine Hirnblutung hatte - ausgelöst durch den Tritt gegen den Kopf.
Zwei Tage nachdem Danielle in die Klinik gebracht wurde, erlitt sie einen ersten Schlaganfall. Am Tag darauf folgte der zweite. Die Frau aus der US-Stadt St. Louis musste notoperiert werden, um ein Blutgerinnsel aus ihrem Gehirn zu entfernen.
Ein letzter heroischer Akt: Danielle Uskiwich spendet ihre Organe
Danielle wurde danach in ein künstliches Koma verlegt, so sollte die Schwellung in ihrem Gehirn abklingen. Am 26. Mai, 10 Tage nach dem Konzert-Unfall, dann die tragische Nachricht über Danielles Tod.
Kurz zuvor verbrachte sie allerdings noch eine letzte heldenhafte Tat: Sie spendete ihre Organe, um anderen Menschen eine Chance auf ein zweites Leben zu schenken. "Es war ein herzzerreißender, aber zutiefst bedeutungsvoller Moment, der genau widerspiegelte, wer Danielle war – jemand, der auch in ihren letzten Augenblicken weiterhin Liebe schenkte", heißt es in dem Post ihrer Familie.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/GoFundMe