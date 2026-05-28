Mann soll eigenes Haus gesprengt haben: Ehefrau kämpft ums Überleben

Comstock Park (Michigan/USA) - Ein dramatischer Vorfall erschüttert derzeit den US-Bundesstaat Michigan: Nach einer gewaltigen Explosion ist ein Mann tot, seine Ehefrau wurde lebensgefährlich verletzt. Jetzt vermuten Ermittler, dass der Ehemann die Katastrophe absichtlich ausgelöst hat.

Lucy Preston wurde bei der Explosion lebensgefährlich verletzt und erlitt schwerste Verbrennungen. © Screenshot/GoFundMe/hope-and-healing-for-lucy-after-the-fire

Die Explosion ereignete sich am frühen Dienstagmorgen gegen 4 Uhr im Ort Comstock Park, wie WWMT berichtet.

Laut Polizei gingen rund 50 Notrufe ein, nachdem ein Einfamilienhaus plötzlich in einer gewaltigen Feuerball-Explosion zerstört worden war. Als Einsatzkräfte am Ort eintrafen, war das Gebäude bereits vollständig eingestürzt.

Zwei Nachbarn rannten sofort in das brennende Haus und konnten die schwer verletzte Frau retten. Einer der Helfer schilderte, die Frau habe verzweifelt um Hilfe geschrien.

"Ich musste da rein und sie rausholen", erklärte der Nachbar später gegenüber WOOD-TV.

Die Frau, Lucy Preston, erlitt schwerste Verbrennungen am ganzen Körper und wird derzeit auf der Intensivstation künstlich beatmet. Ihr Zustand sei kritisch.

Außerdem habe sie durch das Feuer ihr gesamtes Zuhause verloren, wie es auf einer für sie eingerichteten GoFundMe-Seite heißt. Mittlerweile sind dort bereits mehr als 12.000 Dollar an Spenden zusammengekommen.