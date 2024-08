Horror-Unfall bei Hausparty: Teenager fällt von Dach und stirbt

McAllen (USA) - Ein High-Schoool-Football-Spieler aus Texas ( USA ) ist gestorben, nachdem er bei einer Hausparty in McAllen von einem Dach gestürzt ist!

Der 17-jährige Adan D. verletzte sich tödlich, nachdem er vom Dach eines Pavillons gefallen war. © Bildmontage: Screenshot/X/usederaserpen

Ein örtliches Bestattungsunternehmen veröffentlichte den Nachruf des verstorbenen Adan D. (17). Der 17-Jährige verstarb am vorgestrigen Mittwoch (Ortszeit).

Auch die Schule des Teenagers veröffentlichte die Nachricht über seinen Tod bei Facebook: "Wir werden ihn vermissen, aber nicht vergessen. Unsere Gedanken und Gebete gehen an die Familie in dieser schwierigen Zeit", hieß es.

Wie die Polizei gegenüber dem Sender KRGV-TV berichtet habe, sei der Schüler bei einer Feier am vergangenen Samstag, dem 17. August (Ortszeit) verletzt worden. Er sei vom Dach eines Pavillons gefallen und auf seinem Kopf und Hals gelandet.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt, wie Adan am Rand des Dachs ausrutscht und zu Boden fiel. Im Anschluss hätten Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus gebracht. Später verstarb er im Krankenhaus.