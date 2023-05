Illegaler Kampfring? Abgemagerte und verletzte Hunde mit Kadavern im Hof eines Mannes entdeckt

Hündin Boo ist endlich wieder in den liebenden Armen ihrer Familie. Von ihrem Peiniger Casey Autry Kidd (29, l.) fehlt allerdings noch jede Spur. © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Genesee County Sheriff's Office

Gegen Casey Autry Kidd (29) lag bereits ein Haftbefehl wegen des Aussetzens von Tieren vor. Sheriff Christopher Swanson, der Leiter der zuständigen Polizeibehörde sagte in einer Pressekonferenz: "Wir glauben, dass diese Hunde in einem möglichen Hundekampfring eingesetzt wurden."

Laut der US-Zeitung New York Post müsse sich der Tierquäler nun auch dafür rechtfertigen, wenn er gefunden wird.

Alle Hunde waren im Hinterhof an Ketten festgebunden worden, einer davon sogar so eng, dass er sich nicht bewegen konnte. Laut Sheriff Swanson wiesen einige der Tiere verschiedene Stadien von Vernarbungen und frischen Verletzungen auf, was den Verdacht auf die Nutzung der Hunde in illegalen Kämpfen verhärtete.

Die Leichen der bereits toten Tiere waren teils stark verwest und wurden in kleinen Käfigen sich selbst überlassen. Die lebenden Hunde waren ebenfalls alle stark unterernährt.

Auch wenn für sechs der Fellnasen jede Hilfe zu spät kam, konnten alle acht noch lebenden gerettet werden. Zwei davon waren gechipt und wurden mittlerweile wieder mit ihren Familien zusammen gebracht.