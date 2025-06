Im Dunkeln gefangen: Zug bleibt bei brutaler Hitze in Tunnel stecken

Baltimore (Maryland/USA) - Während eine Hitzewelle den Osten der USA mit Temperaturen von teils über 35 Grad Celsius trifft, kam es am Montag zu einem problematischen Zwischenfall in einem Amtrak-Zug nahe Baltimore. Zug Nummer 94, unterwegs nach Boston, blieb aufgrund eines Lokomotivdefekts mitten in einem Tunnel liegen - ohne Strom oder Klimaanlage.