Im Pool "ertrunken": Tot geglaubtes Kind zeigt plötzlich wieder Lebenszeichen
Gilbert (Arizona/USA) - Ein dramatischer und kaum zu glaubender Vorfall sorgt derzeit in den USA für Aufsehen: Ein Kind, das nach einem Badeunfall in einem Pool zunächst für tot erklärt wurde, zeigte Stunden später plötzlich wieder Lebenszeichen.
Der Unfall ereignete sich am Super-Bowl-Sonntag (8. Februar) in der Stadt Gilbert im US-Bundesstaat Arizona, wie "AZFamily" berichtet.
Während Millionen Menschen das Football-Finale im Fernsehen verfolgten, wurden Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr zu einem Wohnhaus gerufen. In einem privaten Gartenpool war ein Kind bewusstlos entdeckt worden.
Rettungskräfte versuchten sofort, das Kind wiederzubeleben, bevor es in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Doch dort nahmen die Ereignisse zunächst eine tragische Wendung: Um 18.20 Uhr erklärten Ärzte das Kind offiziell für tot. Für die Familie muss es der schlimmste Moment ihres Lebens gewesen sein.
Was allerdings danach geschah, klingt wie ein medizinisches Wunder. Rund fünf Stunden später - gegen 23.30 Uhr - wurden die Behörden darüber informiert, dass das Kind plötzlich wieder Anzeichen von Leben zeigte. Es wurde daraufhin per Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus geflogen.
Name und Alter des Kindes wurden nicht öffentlich bekannt gegeben. Laut Polizei dauern die Ermittlungen an.
Der ungewöhnliche Fall sorgt auch bei Ärzten für Verwunderung
Der erfahrene Notfallmediziner Dr. Frank LoVecchio zeigte sich überrascht über den außergewöhnlichen Fall. Für ihn sei die Geschichte "als Arzt schwer zu glauben", auch wenn er betont, dass in der Medizin manchmal unerwartete Dinge passieren können.
Eine mögliche Erklärung könnte extreme Unterkühlung sein: Wenn ein Körper nach einem Badeunfall stark auskühlt, kann der Puls so schwach werden, dass er kaum messbar ist und eine Person fälschlicherweise für tot gehalten werden könnte.
Titelfoto: 123RF/hooyah808