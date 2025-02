Impfkritiker Robert F. Kennedy Jr. wird Trumps Gesundheitsminister!

Washington, D.C. (USA) - Robert F. Kennedy Jr. (71) wird Gesundheitsminister in der Regierung von US-Präsident Donald Trump (78). Der Senat bestätigte die umstrittene Personalie mit einer knappen Mehrheit.

Zwischen Impfskepsis und Verschwörungserzählungen: Der stark kritisierte Robert F. Kennedy Jr. (71) ist der neue US-Gesundheitsminister. © Carlos Osorio/AP/dpa

Der Neffe des einstigen US-Präsidenten John F. Kennedy (1917 - 1963) hatte in den vergangenen Jahren vielfach Zweifel an Impfungen gestreut, Verschwörungstheorien verbreitet und mit schrillen Wortmeldungen von sich reden gemacht. Daher gab es viel Kritik an seiner Wahl für das Gesundheitsressort.

Der Bestätigung im Senat war eine hitzige Anhörung im zuständigen Ausschuss der Parlamentskammer vorausgegangen, in der sich der 71-Jährige unter anderem gegen den Vorwurf wehrte, ein Impfgegner zu sein.

Ein demokratischer Senator forderte ihn auf, sich klar dazu zu bekennen, dass Impfungen sicher seien. Kennedy beteuerte, dass seine eigenen Kinder geimpft seien und er lediglich für eine strengere Prüfung der medizinischen Sicherheit eintrete.

Kritiker werfen ihm jedoch seit Jahren vor, gezielt Zweifel an Impfstoffen zu streuen und insbesondere die Masern-Impfkampagne untergraben zu haben. In der Vergangenheit vertrat Kennedy etwa die wissenschaftlich widerlegte These, Impfungen könnten Autismus auslösen.