29.05.2026 09:17 Job und Ehe wegen Affäre mit Schüler verloren: "Alter, ich habe gerade mit meiner Sportlehrerin rumgemacht"

Alisha Crins, eine Lehrerin für Sport und Gesundheitswesen, hatte in Rhode Island eine Affäre mit einem Schüler, die sie den Job und ihre Ehe kostete.

Von Martin Gaitzsch

Rhode Island (USA) - Von ihrem Job musste sie zurücktreten, ihr Ehemann hat die Scheidung eingereicht. Wegen einer Affäre mit einem ihrer Schüler hat eine US-Lehrerin für Sport und Gesundheitserziehung eine Anklage wegen sexueller Nötigung dritten Grades am Hals. Auch wenn Alisha Crins (39) auf nicht schuldig plädiert, scheint die Beweislast gegen sie schier erdrückend.

Alisha Crins (39) ist ihren Lehrerinnen-Job los und mittlerweile auch von ihrem Ehemann geschieden. © LinkedIn Alisha Crins Laut einer Erklärung des Schulbezirks brachte ein Elternteil bereits am 1. Oktober 2025 Anschuldigungen gegen Crins auf den Tisch. Die Pädagogin trat zu der Zeit von ihrem Amt an der Ponaganset High School zurück, verschickte privat eine SMS an Freunde mit dem verräterischen Inhalt, dass eine Beziehung zu einem Schüler "nur mit Flirten anfing, dann aber außer Kontrolle geriet". Das Nachrichtenportal WPRI schreibt zwar, dass beide keinen Geschlechtsverkehr hatten. Überliefert sind jedoch heiße Küsse im Auto, Petting-Sessions und jede Menge Sexting-Nachrichten. USA "Ich liebe Dich, Deutschland": Amerikanerin löst hitzige Debatte wegen Elternzeit aus "Es ging zum Beispiel darum, über Sex zu reden oder darüber, wann er achtzehn wird", verriet die Beschuldigte den Ermittlern sachlich in einem ersten Verhör. "Alter, ich habe gerade mit meiner Sportlehrerin rumgemacht", schilderte der zur Tatzeit 17-Jährige einem Freund das wilde Geknutsche im Auto laut Polizeibericht etwas bildlicher.

Lehrerin wollte die Shirts des Schülers tragen, auf den sie stand