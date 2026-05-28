Tragödie bei Restaurant-Besuch: Frau von Sonnenschirm tödlich am Hals getroffen

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Eine Frau wurde bei einem Restaurant-Besuch an einem See in South Carolina von einem herumfliegenden Sonnenschirm tödlich getroffen.

Von Emelie Herrmann

South Carolina (USA) - Ein Restaurantbesuch an einem See im US-Bundesstaat South Carolina endete für eine Frau tödlich. Während des Essens wurde sie von einem herumfliegenden Sonnenschirm aufgespießt.

Der tödliche Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag im "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator" am Lake Marion.
Der tödliche Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag im "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator" am Lake Marion.  © Screenshot/Instagram/driftwoodgrilllazygator

Dana Weinger besuchte am vergangenen Samstagabend gemeinsam mit ihrer Familie das Lokal "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator" am Lake Marion in Summerton, als sich die schreckliche Tragödie ereignete.

Während die Familie auf der Außenterrasse saß, zog plötzlich ein heftiger Wind über das Gelände, sodass einige der Möbel begannen umherzufliegen, wie der Lokalsender WIS News 10 berichtet.

Dabei hatte sich auch einer der Sonnenschirme verselbstständigt und geradewegs die 56-Jährige getroffen. Polizeichef Tim Baxley erklärte, der Schirm habe Weinger am Hals getroffen und ihre Halsschlagader durchtrennt.

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Auch wenn sofort der Rettungsdienst hinzugerufen wurde, kam für die Frau aus Huger jede Hilfe zu spät. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt. Eine Obduktion soll die genauen Umstände klären.

Auf der Terrasse wurde Dana Weinger von dem herumfliegenden Sonnenschirm tödlich verletzt.
Auf der Terrasse wurde Dana Weinger von dem herumfliegenden Sonnenschirm tödlich verletzt.  © Screenshot/Instagram/driftwoodgrilllazygator

Restaurant drückt nach tödlichem Unglück Beileid aus

Das Restaurant zeigte sich nach dem tödlichen Unglück tief bewegt. "Dies hat viele Menschen in unserer Gemeinschaft tief getroffen - darunter Gäste, Mitarbeiter, Einsatzkräfte und alle weiteren Beteiligten", hieß es auf Facebook.

"Wir sind den Einsatzkräften und den Mitgliedern der Gemeinschaft dankbar, die vor Ort waren und während der Situation Hilfe geleistet haben. Bitte schließen Sie weiterhin alle Betroffenen in Ihre Gedanken und Gebete ein."

Titelfoto: Screenshot/Instagram/driftwoodgrilllazygator

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