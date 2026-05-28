Tragödie bei Restaurant-Besuch: Frau von Sonnenschirm tödlich am Hals getroffen

South Carolina (USA) - Ein Restaurantbesuch an einem See im US-Bundesstaat South Carolina endete für eine Frau tödlich. Während des Essens wurde sie von einem herumfliegenden Sonnenschirm aufgespießt.

Der tödliche Unfall ereignete sich am vergangenen Samstag im "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator" am Lake Marion. © Screenshot/Instagram/driftwoodgrilllazygator

Dana Weinger besuchte am vergangenen Samstagabend gemeinsam mit ihrer Familie das Lokal "Driftwood Grill Home of the Lazy Gator" am Lake Marion in Summerton, als sich die schreckliche Tragödie ereignete.

Während die Familie auf der Außenterrasse saß, zog plötzlich ein heftiger Wind über das Gelände, sodass einige der Möbel begannen umherzufliegen, wie der Lokalsender WIS News 10 berichtet.

Dabei hatte sich auch einer der Sonnenschirme verselbstständigt und geradewegs die 56-Jährige getroffen. Polizeichef Tim Baxley erklärte, der Schirm habe Weinger am Hals getroffen und ihre Halsschlagader durchtrennt.

Auch wenn sofort der Rettungsdienst hinzugerufen wurde, kam für die Frau aus Huger jede Hilfe zu spät. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt. Eine Obduktion soll die genauen Umstände klären.