Jugendliche verwüsten China-Restaurant: Verängstigte Mitarbeiter sehen hilflos zu

New York - In der vierten Etage eines Geschäftsgebäudes hat ein aggressiver Mob ein chinesisches Restaurant verwüstet. Die Polizei steht unter Aufklärungsdruck.

Der unerwartete Angriff ereignete sich im Stadtviertel College Point. © Screenshot Twitter @ycinnewyork

Schockierende Videoaufnahmen zeigen, wie der Krawall-Mob das Restaurant im New Yorker Stadtteil Queens stürmt und Tische umstößt, Stühle zerschlägt sowie Geschirr umher wirft.

Angesichts der hohen Zahl der Jugendlichen traut sich keiner der verängstigten Kunden und Mitarbeiter, einzugreifen. Fassungslos sehen sie zu und warten, bis der Mob das Lokal wieder verlässt.

Twitter-Nutzerin Yiatin Chu verbreitete den Clip im Netz und schrieb: "Wir sind so tief gesunken, dass wir keine Konsequenzen mehr für diesen schrecklichen Angriff auf Privateigentum erwarten."

Viele New Yorker erachten ihre Stadt nicht mehr als sicher und lebenswert, seit die Politik den Polizei-Etat gekürzt und die Corona-Krise der Metropole schwer zugesetzt haben.

"Es war beängstigend", sagte der Angestellte Tong Yi Hu am Dienstag gegenüber der New York Post auf Mandarin. "Wir haben keine Ahnung, was die Ursache war, es war ziemlich nervenaufreibend. Es wird immer unsicherer hier."